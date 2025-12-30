中共圍台軍演、實彈射擊 賴清德強調：面對威脅「絕不退讓」

中共解放軍昨（29）宣布實施圍台聯合軍演，今（30）在周邊海域展開實彈射擊。對此，總統賴清德表示，他已與國防部進行視訊會議，針對中國近日在台海周邊的軍事演習與實彈射擊聽取最新情勢報告，並要求相關單位「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」。賴清德也重申，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅「絕不退讓」。

賴清德指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。他也提到，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

廣告 廣告

賴清德強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅「絕不退讓」。他說，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴清德也肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持「有節、有序、有管制」的因應作為，守衛國土、確保國家安全。賴清德呼籲國人給予第一線國軍及海巡人員最大支持，並感謝其全力守護日常生活，強調只要團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。





責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

藍白5度封殺1.25兆國防特別條例 無法付委審查

解放軍平潭發射火箭彈 海巡署：已掌握7枚落在禁航區、海上人船平安

中共軍演！ 我國內外941航班、10萬旅客受影響