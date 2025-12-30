中共圍台軍演 川普稱「不擔心」：不認為習近平會侵台

美國 / 武廷融 綜合報導

中國解放軍在台灣周邊海域展開「正義使命-2025」軍事演習，並於今(30)日進行實彈射擊。對此，美國總統川普（Donald Trump）回應，他事先不知情中共軍演一事，但他認為習近平並不會侵台，因此他並不擔心。

中共在台灣周邊5個區域舉行「正義使命-2025」圍台軍演，引發國際關注。川普今日受訪時首先重申，他與中國國家主席習近平關係非常好，但習近平並沒有向他提及軍演一事。川普也說，他不認為習近平會侵犯台灣，所以沒有什麼好擔心的。川普提及，中國在台海區域進行海軍演習長達20年，現在大家看法可能有所不同，但實際上過去的規模比現在大得多。

