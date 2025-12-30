中共圍台軍演 川普：習近平沒跟我說、我不擔心

中共再度進行圍台軍演引發區域緊張，但美國總統川普（Donald Trump）表示他一點也不擔心。

川普表示，「我和習主席（中國領導人習近平）關係很好，我當然看到了（軍演），但他沒跟我說過，而且我不覺得他會採取行動，我不擔心，一點也不會。」

川普說，共軍在那個區域進行海上演習已經20年了，現在大家看法可能有所不同，但實際上規模比現在大得多，美國會持續關注，共軍已演習20到25年了。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

