中共圍台軍演「意在打心理戰」？ 日本前防衛副大臣曝：分化日本輿論

中國解放軍今天（12/29）宣布圍台軍演，我國強烈譴責，日本也相當關注情勢發展，前日本防衛副大臣中山泰秀今天發文，指出中共軍演的真實目的，意在進行心理認知作戰，讓日本民眾懷疑，該國首相高市早苗的「台灣有事」發言，是否造成局勢惡化，進而分化日本輿論，中山泰秀強調，日本國會中的討論，以及做出的政治決策，不該受到外國威嚇影響，這是日本在國際社會中應承擔的責任。

中國解放軍今天宣布，在台灣周遭展開最新一波大規模陸海空軍演，並聲稱「對台獨形成全方位無死角的重大威懾力」，對此，台灣總統府回應，中國粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，公然挑戰國際法與國際秩序，表達嚴厲譴責。

中國軍方的動向，也備受周遭國家關注，前日本防衛副大臣中山泰秀今天在社群平台X發文，分析中共軍演的真實目的：「中國解放軍在台灣周邊進行軍事演習，雖然宣稱是『對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告』，但我認為，這次行動並不是單純的軍事演習，而是帶有明確政治與心理訊號的行動與操作。」

中山泰秀說明：「應該冷靜地看清，這次演習帶有強烈意識，刻意影響日本社會，尤其是日本輿論，先前高市早苗總理在國會中說道『台灣有事可能構成日本的存亡危機事態』，這是基於日本法律與國際情勢做出的答辯，沒有任何問題，但主張『台灣是中國內政』的中國政府，卻對日本國會內部的討論指手畫腳，甚至以軍事施壓，自己否定了『不干涉內政原則』。」

他指出，中國軍演的意圖非常明顯：「讓日本國內覺得『日本發言是不是會讓局勢變得危險』、『首相的發言是不是惡化局勢』，製造不安與動搖，分化日本輿論，影響我們的政治判斷。」

中山泰秀提到：「在日本的社群媒體上，可以看到配合這種論調的發文，這是結合軍事行動與資訊傳遞的資訊戰、認知戰，即使發文內容使用日文撰寫，帳號看起來像是日本人，也不能排除外國勢力操作的可能性。」

中山泰秀強調：「真正有問題的，不是日本國會中正當的討論，真正有問題的，是以軍事力量和威嚇，透過一黨獨裁體制的政治手法，試圖影響他國民主決策的中國共產黨」、「日本不是受到外國威嚇或政治干預，就會改變自身判斷的國家，國內進行議題討論，不該受到外國勢力影響，應該要依據日本國民的意志進行，這是民主國家的基本原則，也是日本在國際社會中應承擔的責任。」

