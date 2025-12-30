中共圍台軍演 政院今開經發會 卓榮泰喊：政府有準備

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

行政院經發會第3次顧問會議均衡台灣組今登場，同時中共圍台軍演，行政院長卓榮泰表示，政院經發會談均衡台灣，對照中共軍演極大諷刺，籲請全體國人冷靜沉著，政府對所有的狀況都有萬全因應準備，並再次喊話在野黨，儘速審議中央政府總預算，並通過軍購特別預算，達到均衡台灣、提升國防。

卓榮泰今主持經濟發展委員會顧問會議時說，在會議的同時，中共正在台灣四周對台灣海域空域進行軍演，而大家在這裡討論的是台灣的均衡，「這對國際社會來講，是強烈的對比，對中國當局是極大的諷刺」，也藉此會議再次預警全體國人，此時此刻務必冷靜沈著且安定，政府對所有的狀況都有萬全因應準備。

卓榮泰指出，國家、政府存在的目的，就在於國家安全跟社會安定，進而建設國家；他說，建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會一直進步，當前整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作，對內團結國人，在此方向下，政府所有施政都以人民為念。

卓榮泰表示，也透過今天這樣的會議，當政府向國人及國際社會發出這樣的訊息，再度誠懇希望，明年度中央政府總預算在立法院要儘速審議通過，才能讓政府有足夠實力，跟國家的財政分配，能夠建設跟發展，也真的才能均衡台灣。

卓榮泰也向立法院喊話，誠懇地希望明年度中央政府總預算案能儘速審議通過，才能讓政府有足夠實力跟財政能夠建設跟發展，進而均衡臺灣，同時也籲請國會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」的特別預算，政府才能提升國防，達到總統希望讓軍工產業成為另一個護國群山的新國家未來經濟發展目標。

此次第三次顧問會議均衡台灣組預計觸及6大區域產業生活圈進度、跨國勞動力精進方案、強化供水珍珠串計畫以及人口對策，其中人口對策期盼能突破過去想法，給予婚育家庭實質補助。

