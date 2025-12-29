中共圍台軍演！日媒分析：牽制高市早苗「台灣有事」論

國際中心／張尚辰報導

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施圍台軍演。（圖／翻攝自微博）

中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日將在台灣海峽及台島周邊海空域實施代號為「正義使命-2025」的聯合演習，並強調這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。日媒報導稱，這是解放軍自今年4月以來，首次在台灣周圍進行大規模軍演，此舉也被視為在警告、牽制日本首相高市早苗先前的「台灣有事」發言。

解放軍東部戰區宣布，今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

圍台軍演被認為是對高市早苗「台灣有事」言論的牽制與警告。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

對此，日媒報導稱，此次圍台軍演是中國自4月份以來，首次對台灣周圍進行大規模演習，此舉除了孤立台灣以外，也被認為是對高市早苗「台灣有事」言論的牽制與警告。

另外，面對中共嚴峻威脅，我國國防部也表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心並派遣適切兵力應對，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者。

回顧整起事件，日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態力挺台灣，稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵。

此事遭中國駐大阪總領事薛劍嗆聲，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，中國甚至呼籲公民切勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，造成中日外交關係受到嚴重影響。

