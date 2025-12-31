中共圍台軍演…有可能真的開戰？PTT曝見「1訊號」：快跑

生活中心／朱祖儀報導

解放軍「正義使命-2025」圍台軍演畫面。（圖／翻攝自東部戰區微博）

解放軍近來舉行「正義使命-2025」環台軍演，引發國際關注，國防部也成立應變中心，全體軍隊也保持高度警覺。一名網友就好奇，是否有可能真的軍演到一半，就爆發台海戰爭，「什麼訊號是代表真的要開戰？」文章曝光掀起討論，不少鄉民指出，「看到美國撤僑就要跑了！」

一名網友在PTT發文表示，每次看到中共軍演，都很害怕一不小心擦槍走火，真的變成嚴重戰事，好奇看到什麼情形，代表兩岸真的有可能開戰，讓他能提前買機票逃離。

眾人紛紛回應，「美國開始撤僑時啊，還用問」、「美國派飛機撤僑啊」、「美國人要跑了，你就跟著跑就對」、「看到AIT撤僑，大家就要準備打仗了」、「美國會宣布僑民離開」、「美國撤僑，中共不敢不讓美國撤僑就打，不撤僑就打等於給美國介入的好藉口，中共一定不想美國介入」、「觀察天母美國學校最準。」

若出現5大信號 前軍官：恐爆發台海戰爭

前空軍軍官、軍事評論家邱世卿曾在著作《戰爭下的平民生存手冊》中提到，可以從5大信號判斷台海戰爭將爆發，首先是雙方的官方聲明，若看到「後果」、「挑釁」、「警告」、「戰爭」等詞，都顯示兩岸局勢再升溫；其次是可以觀察國際資金流動，若經濟面出現資產減少，就要留意了。

邱世卿也說，除了官方聲明，交通運輸大規模改點或更改班次，航班也突發性大量取消，就是危險信號；另外若其中一方宣布「軍事演習」展示軍事肌肉，被視為表達警告的方式，不少戰爭都是從軍演開始的；最後則是駐外機構開始撤僑，官方溝通管道中斷，意味著戰爭可能在極短時間內爆發。

