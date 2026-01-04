中共圍台軍演，歐盟為何「主動」替台發聲？李淳揭2大關鍵轉捩點

過去幾年，台灣與歐洲的關係持續深化，前駐歐盟大使李淳提到，從台灣推動外交的方向來說，任何願意跟台灣進行深化對話、相互了解，然後願意支持台灣的國家，其實台灣都很願意更深入的跟他們互動。至於歐盟為何對台灣的態度出現轉向，李淳認為有2個關鍵轉捩點：第一是新冠疫情，疫情爆發後，歐洲發現全球供應鏈的重心都在亞洲，其中台灣是個很重要的夥伴；第二是俄烏戰爭，自俄羅斯入侵烏克蘭後，到今天已經將近4年。李淳提到，他在歐洲近2年的觀察中發現，一個普遍共識是：如果在經濟上，中國不在背後支持，今天入侵戰爭很難繼續維持，所以歐洲對待中國的態度上有很大轉變。

李淳在風傳媒節目《下班國際線》透露，歐洲對中國的態度轉變，不一定代表對台灣也要改變，從這可以看出，其實歐洲長期都了解台灣的重要性和意義，只不過，過去跟台灣的互動會遭遇來自北京非常大的壓力，所以歐洲在多一事、不如少一事的心態下自我設限，因此跟台灣的互動頻率是比較低的。這3年過去，歐洲不再視中國為威脅，所以過去被長期壓抑的台歐互動，就在這段期間突然爆發出來。

台灣變歐盟手中的一張牌？李淳不認同：這是美國最常用的方式

主持人提問，「那可以理解成台灣變歐盟手中的一張牌嗎？」李淳回應，歐盟最不喜歡這麼說，因為它認為這是美國最常用的方式。李淳強調，歐盟在與台灣互動的同時，也不斷向中國表明自己無意抗中，也沒打算利用台灣或其他任何國家來制衡中國。所以，與其說歐盟是抗中，不如說以更從容的態度來跟台灣互動，去深化雙方在科技、經濟，乃至於未來在安全上更多的合作跟對話。

歐盟對台海態度明顯升級 李淳：歐洲有切身之痛

​談到共軍日前在台灣周邊舉行大規模軍演，歐洲國家相繼表態。李淳表示，完全令人訝異，因為以亞洲標準來看，歐盟在處理事務上通常比較緩慢。更巧的是，中國軍演正值聖誕假期，因此回應速度比平常還慢。但他觀察到，歐洲外事部在去年12月30日，也就是軍演當天或隨後不久，便主動發布了聲明。

共軍在日前發動「正義使命2025」圍台軍演。（資料照，取自解放軍東部戰區網站）

李淳提到，歐洲聲明中提到3件事：第一，台海的不穩定會影響到全世界的繁榮與和平；第二，歐洲「反對」（oppose）任何破壞台海現狀的單方面行動；第三，歐洲對於印太地區的穩定跟繁榮有直接的利益。

至於為什麼特別強調這3個關鍵字，李淳解釋，2023年中國軍演時，歐盟的回應是被動的，而這次則是主動回應，當時歐洲用的詞是「we are concerned with」，如今則使用「oppose」（反對），所以反對的層級非常明顯的升級。此外，過去歐盟沒有明確指出，台海安全與歐洲利益的直接關聯，現在很明白說台海不穩定，歐洲不只是為了民主自由而已，事實上實際利益也受到影響。

李淳指出，可以看到從2023~2025年的變化，反映出歐洲越來越了解印太不是一個遙遠地區，印太所有發生事情都會影響到歐洲的利益。換言之，所有這種用武力或是脅迫方式，想要去改變現有局面的情況，歐洲有切身之痛，所以越來越明白的反對。

