中共圍台軍演 江啓臣：有必要維持國防實力

立法院副院長江啓臣。(江啓臣臉書)

中共東部戰區宣布對台發動軍事演習，立法院副院長江啟臣今(29)日在節目《中午來開匯》專訪中表示，任何針對台灣的軍事演習與威脅，都是社會所不樂見、不能接受的行為，「必須予以一定程度的譴責」。他強調，台海需要和平，但和平同樣需要實力，這是任何一個國家都應具備的基本條件。





江啟臣指出，「和平沒有輸家、戰爭沒有贏家」是普世共識，但即便在情勢相對穩定時，維持一定程度的國防實力仍是必要，不能因追求和平而忽略防衛準備。他直言，任何具有挑釁性或針對性的軍事演習，都無助於兩岸對話、和談與交流。

江啓臣談及台海安全與國家戰略方向，江啟臣提出「3D」概念，分別是民主（Democracy）、嚇阻能力（Deterrence）與持續對話（Dialogue）。



他指出，台灣的民主是爭取國際支持的重要軟實力；在嚇阻方面，軍事實力固然關鍵，但中小型國家不可能無限制軍備競賽，因此會採取「豪豬戰略」等方式，讓潛在對手明白侵略必須付出代價，達到嚇阻效果。





在對話層面，江啟臣表示，即便在高度對立的國際情勢下，各國仍不會放棄溝通機會。他舉例，過去不論是賴清德擔任台南市長，或陳菊任高雄市長期間，基於城市發展與人民利益，也都曾與中國進行交流，顯示對話有其正面意義。





江啟臣強調，推動交流並不等於放棄國防，兩者可以並行不悖，唯有民主、嚇阻與對話並重，才能作為台灣面對複雜兩岸與國際局勢的整體戰略。



