中共圍台軍演！海巡署曝中國海警「進入21浬海域」：目前還在對峙中

記者楊士誼／台北報導

海巡署副署長謝慶欽表示，中國海警船在24浬限制水域航行，最近有進入21浬處，「靠近的話就頂出去」。（圖／翻攝畫面）

中國今（29）日宣布對我國進行「正義使命2025」軍演，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等挑釁行為。海巡署副署長謝慶欽表示，早上在北部海域偵測中國海警1302、1303號，1303號由海巡宜蘭艦驅離，1302號由海巡100噸艇對應，仍在對峙中。此外，中國海警船在24浬限制水域航行，最近有進入21浬處，「靠近的話就頂出去」。

國防部稍早召開記者會，謝慶欽回答媒體提問時表示，今早在北部海域偵測2艘中國海警船1302、1303號，1303號由我海巡宜蘭艦負責驅離，兩艘海警船在一起航行，宜蘭艦與海巡100噸艇採「一艦一艇」分別對應，都在24浬限制水域航行，若中方靠近我方就頂出去。他表示，海警船最近距離為進到限制水域線內3浬（21浬處），都在3浬內，現在還在對峙中，海巡都在掌握中並全力驅離。

謝慶欽指出，在中共歷次軍演海警船部分，最多有到22艘，最少則為去年的9艘，此次軍演有14艘。他強調，今天到明天是觀察重點，過往「聯合利劍2024A」軍演，是第一次有海警船加入軍演，去年的聯合利劍B則是第一次有萬噸級海警船加入軍演。他也強調，海巡署持續關注並妥適調度艦船應對。

