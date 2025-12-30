中共圍台軍演 盧秀燕譴責：撕裂彼此的信任和感情

中共圍台軍演，台中市長盧秀燕受訪時譴責，並強調撕裂彼此的信任和感情。（圖：寇世菁攝）

中共圍台軍演今天（30日）進行實彈射擊，對此，台中市長盧秀燕受訪表示，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對、嚴厲譴責。同時也呼籲賴總統，以人民為本，以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而非繼續對立。（寇世菁報導）

另外，盧秀燕表示，她要呼籲賴總統，以人民為本，以和平為念，盡速的化解兩岸的僵局，而不是繼續的對立。