中共圍台軍演 美參院軍委會主席喊話朝野挺賴清德國防特別預算：沒時間浪費了

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30）日在台灣周邊進行實彈射擊。對此，美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）表示，美國要採取緊急行動，加速生產以支持近期對台軍售。他也呼籲台灣要放下黨派分歧，現在就全面資助總統賴清德提出的國防特別預算，已經沒有時間可以浪費了。

賴清德今批，中國頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。他強調，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」他並請國人放心，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

維克透過社群媒體X發文表示，中國針對入侵台灣的演練正持續升級。他說，這些日益複雜且臨時發動的演習，旨在展示解放軍封鎖台灣的能力，並讓中國共產黨藉此脅迫台北方面。

維克指出，美國必須採取緊急行動，加速生產以支持近期對台軍售，並落實國會授權的「總統提用權（PDA）」及「台灣安全合作倡議」資金，以提供關鍵軍事能力。他呼籲，台灣盟友也必須放下黨派分歧，現在就全面資助賴總統提出的國防特別預算，已經沒有時間可以浪費了。

美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）表示，中華人民共和國最近對台灣採取的侵略行為是不可接受的。他說，北京在該地區魯莽的活動持續破壞全球安全，美國繼續支持在印太地區的盟友是正確的決定。

美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）指出，台灣是美國強韌且可靠的夥伴，他對川普政府持續致力於確保台海和平與穩定的努力表示讚賞。

美國聯邦眾議員暨「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Díaz-Balart）表示，北京在台灣周邊進行的軍事演習，顯然是企圖恐嚇一個自由民主的民族。他說，美國與台灣站在一起，並將持續反對任何脅迫、侵略以及對區域穩定的威脅。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）指出，強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演。本次演習動員海、空、飛彈及地面部隊，於台灣周邊多個座標同步展開，模擬包圍、精準打擊及封鎖行動。此舉顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC表示，這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。IPAC說，此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

IPAC 呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。IPAC指出，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：「任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應」。

