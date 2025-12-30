中共圍台軍演！致謝國軍守衛疆土 賴清德籲：軍民一心、不受假訊息誤導

記者劉秀敏／台北報導

中國解放軍東部戰區29日無預警宣布實施代號為「正義使命-2025」的圍台軍事演習，我國防部立刻做出因應，強調嚴密監控、嚴陣以待。總統賴清德今（30）日表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。他並強調，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全，「此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。」

針對中共發動圍台軍演，賴清德今日發文指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴清德說，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。因為有大家日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。

賴清德強調，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」

賴清德表示，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。

