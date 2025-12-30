中共圍台軍演！藍白5度封殺國防特別預算 民進黨：不給審查完全沒道理

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍昨日突然宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，藍白立委今（30日）聯手在立法院程序委員會中第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入明年1月2日立法院會的報告事項議程，無法付委審查。對此，民進黨批評，藍白「拖延」國防特別預算條例，程序委員會只是法案「掛號」、不是法案「審查」，藍白立委連掛號都不願意，完全沒有道理。

民進黨表示，中共發動軍演，國軍與海巡弟兄姊妹嚴陣以待，正全天候密切監控解放軍機、艦動態，全力確保國家的安全。但就在這個關鍵時刻，國民黨與民眾黨立委，竟在立法院程序委員會，持續拖延行政院提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，也就是國防特別預算條例草案。

民進黨強調，立法院的程序委員會，只是法案「掛號」的地方，不是法案「審查」的地方。程序委員會只能做法案形式上的確認，無法做實質的討論、審查，但藍白立委連掛號都不願意、審查都不給審查，完全沒有道理。

民進黨指出，當《國防特別預算條例》連審查的機會也沒有，連帶的8年1.25兆元國防特別預算的編列和提出，也就遙遙無期，這種拖延，對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有。如果藍白兩黨支持國防，或者如民眾黨主席黃國昌、藍委翁曉玲兩人所說，要嚴格把關國防預算，那就應該把法案、把預算案交付審查，理性監督討論。

