中共圍台軍演！許智傑要交通部盤點替代航線：對藍白莫不吭聲感到遺憾

中共解放軍今（29日）宣布在台灣周邊展開代號「正義使命-2025」的軍事演習，並劃設禁航區，外界關注是否影響台灣海空交通運輸。民進黨立委許智傑表示，軍演範圍有影響到航線與航班，他已經要求交通部儘速盤點替代航線，將交通影響降到最低，而面對中共的軍演武嚇，他要高度譴責，並對藍白莫不吭聲感到遺憾。

中共解放軍將在台灣海峽以及台島北部、西南、東南與東部等海空域進行，演練科目包含海空戰備警巡、封控要港要域與聯合突擊等項目，艦機將多向抵近台灣；另於30日上午8時至晚間18時進行實彈射擊操演並劃出禁航區。對於是否已影響航線運作，許智傑表示，軍演範圍有影響到航線與航班，他已經要求交通部儘速盤點替代航線，將交通影響降到最低。

面對中共的軍演武嚇，許智傑也強調，他要高度譴責，並對藍白莫不吭聲感到遺憾，呼籲藍白不要再杯葛國防預算，真的在乎台海安全就站出來一起譴責中共，建立刺蝟台灣才是保護國家的根本之道。

