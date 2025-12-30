中共圍台軍演 賴清德感謝國軍喊：不升高衝突、不挑起爭端

賴清德稍早於社群平台發文感謝國軍，「此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量」。（總統府提供）

中共昨日宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我領海，並於今日進行實彈射擊。對此，總統賴清德稍早於社群平台發文感謝國軍，「此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量」。

「維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。」賴清德今（30日）於臉書、Threads等社群平台發文直指，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴清德表示，感謝全體海巡及國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。」

賴清德請國人放心，面對中共各項侵擾及認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。他強調「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」

最後，賴清德指出，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。」

