中共圍台軍演！鄭麗文喊「別軍事相向」：兵凶戰危恐引爆第三次世界大戰

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍近日舉行「正義使命-2025」圍台軍演，國民黨主席鄭麗文今（31日）在中常會上表示，兩岸間的兵凶戰危可能成為引爆第三次世界大戰的導火線，雙方都有責任避免戰爭，消弭一切軍事衝突的可能，展開對話與交流。國民黨一直以此作為重要使命與責任，絕不玩火也絕對不讓台灣涉險，期望中國當局不要軍事相向，並呼籲民進黨政府接受九二共識、反對台獨。

鄭麗文表示，2025年經歷大罷免與兩次共軍環台軍演，期盼新的一年能迎來新氣象、新希望與新未來。2025年由全民票選出的代表字是「罷」，象徵台灣內部風風雨雨，經歷最撕裂、最仇恨、最對立的一年。她盼望新的一年代表字能是「和」和氣、和解、和平，期望台灣社會不再充斥暴戾之氣，而是一片祥和，社會安全網能讓人民安居樂業，也希望台灣社會能重新成為一個充滿人情味的地方，而不是讓人走在街上都感到提心吊膽。

鄭麗文指出，嚴重的憲政僵局絕非台灣之福，唯有朝野和解，台灣內部才能實踐《中華民國憲法》所代表的民主、法治與自由價值。她也呼籲兩岸應當和解，不應每日劍拔弩張、兵凶戰危，甚至希望美中之間也能邁向和解，雖然美中關稅戰暫緩，但未來前景依然讓人憂心忡忡，台灣傳產苦不堪言，勞工與農業的未來又將何去何從？

鄭麗文認為，和解才能帶來和平。台海和平是全世界共同關注的焦點，兩岸應共同承擔維繫和平的責任，避免任何可能爆發軍事衝突的情況，應積極展開對話與交流，攜手締造和平。她表示，國民黨一直以此作為重要使命與責任，絕不玩火也絕對不讓台灣涉險。同時，國民黨也期望中國當局不要軍事相向，並呼籲民進黨政府接受九二共識、反對台獨。她指出，前總統馬英九執政8年期間，每天都向國際社會證明，只要接受九二共識、反對台獨，兩岸就能對話交流、共同迎向繁榮。

鄭麗文強調，兩岸間的兵凶戰危，可能成為引爆第三次世界大戰的導火線，因此雙方都有責任避免戰爭，消弭一切軍事衝突的可能，展開對話與交流。國民黨主張全面交流，促進兩岸互相了解，化解彼此間的仇恨與敵意，盼望能迎來一個不同於2025年對立仇恨氛圍的新局面。她呼籲，直到今天為止，每個人都有責任讓世界感受到和平，也讓下一代能實際享受到和平所帶來的紅利。

