中共圍台軍演！鄭麗文竟扯賴清德「把自己路走絕」：連累全台2300萬人

記者詹宜庭／台北報導

2025雙城論壇落幕昨才落幕，中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29日）突然宣布「正義使命-2025」演習，並於30日在台灣周邊展開實彈射擊，在此期間任何船舶禁止駛入。國民黨主席鄭麗文今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，賴清德不斷挑釁、踩紅線，「他已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。

總統賴清德日前接受《三立》節目《話時代人物》專訪指出，過去中國要併吞台灣是國家策略，當時大家共同奮戰守住了台灣，也守住了中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，因此台灣就只有一個選擇，就是不斷提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準」。

對此，鄭麗文批評，賴清德不斷挑釁、踩紅線，毫無感受想要締造兩岸和平，因為兩岸愈是對立且兵凶戰危，越有利他去販賣「芒果乾」（意即亡國感）來動員選票，只因為賴清德沒有任何政績跟解決問題能力，只有透過恐懼來政治動員。但她也認為，賴清德這招已經失靈了，否則大罷免也不會失敗，「賴清德已經把自己的路走絕了，沒有回頭的可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人」。

