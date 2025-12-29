即時中心／温芸萱報導

中國解放軍東部戰區，今（29）日無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」圍台軍演。對此，民進黨立委陳冠廷痛批，中共以「正義使命」為名軍演，軍事恫嚇毫無正當性。

陳冠廷表示嚴正譴責，直言此一命名本身就極具諷刺性，因為這樣的軍事恫嚇行為，既不正義，也毫無正當性可言。

接著，陳冠廷指出，中共長期以政治語言包裝軍事施壓，這次以「正義使命」之名，對民主社會進行武力威脅，不僅違背國際社會對和平與穩定的基本價值，也再次暴露其試圖以話語操作合理化軍事行動的本質。

廣告 廣告

快新聞／中共圍台軍演！陳冠廷怒批：以「正義為名」但毫無正當性

陳冠廷痛批，中共以「正義使命」為名軍演，軍事恫嚇毫無正當性。（圖／翻攝自微博）

同時，他也進一步示警，更值得高度警惕的是，中共如今已展現出一種危險趨勢，可以在其單方面指定的範圍內，隨時執行所謂「演訓」，並迅速擴大、升高為實質性的軍事演習，刻意模糊演訓與實際軍事行動之間的界線。

「當演訓可以隨時轉變為演習，那未來是否可能在特定情境下，被進一步擴大為局部衝突，這正是我們必須以極度審慎態度持續觀察的風險。」陳冠廷強調，累次來的軍事動作，已成為對區域安全秩序的系統性測試。

隨後，陳冠廷直言，自2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台軍事施壓明顯升高，首度在台灣周邊劃設多個海空區進行實彈演訓，並伴隨飛彈發射，規模與強度均已超出過往常態性演練。此後，「聯合利劍」系列環台軍演接連登場，包含2024年的「聯合利劍-2024A／B」、2025年的「海峽雷霆—2025A」，演練內容從戰備警巡擴大到聯合作戰與封鎖情境，顯示中共正持續將軍事恫嚇推進為更高層次的作戰準備。

陳冠廷指出，台灣不會被軍事恫嚇所動搖，但政府與社會必須清楚認知，中共正透過「演訓常態化、升級即時化」的方式，不斷改變現狀、製造不確定性，相關風險不容低估。

最後，他也重申，維持台海和平的責任，從來不在被威脅的一方，而在於不斷以軍事力量改變現狀、對區域穩定造成實質衝擊的行為者，陳冠廷呼籲，中方應投資在其「軟實力」，作為印太區域負責責任的大國，而非長年文攻武嚇，製造區域的不穩定性。

原文出處：快新聞／中共圍台軍演！陳冠廷怒批：以「正義為名」但毫無正當性

更多民視新聞報導

雙城論壇後中國突圍台軍演 吳思瑤：給蔣萬安帶回的伴手禮？

中共圍台軍演登場！「你已進入我空域」國軍連發警告 空中對峙曝光

雙城論壇才剛結束！中國突圍台軍演 吳欣岱：替國民黨和蔣萬安洗臉

