中共圍台軍演 高雄港海巡艦「3出4待命」管碧玲：嚴陣以待！

〔記者洪定宏／高雄報導〕中共解放軍東部戰區今天突然宣布在台灣環繞台灣外海5大區域進行軍演，海巡署展開應變監控，原本停靠高雄港的海巡雲林艦、高雄艦、苗栗艦已出勤，巡護九號、屏東艦、長濱艦、安平艦則留港待命。

海委會主委管碧玲在臉書粉專發文強調：「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待！」網友留言回應「辛苦了，海巡人員」、「台灣全民願作海巡後盾！海巡加油~台軍加油！」

高雄漁民表示，中國已多次「圍台軍演」，因為公布管制海域，只要避開即可，況且高雄漁船主要在沿近海及澎湖海域捕撈，中國軍演並未切斷高雄與澎湖的航線，所以不影響作業，「保持平常心，警覺但不緊張」。

漁民指出，中共對台灣文攻武嚇，「完全不意外」，雖然2022年8月第一次「圍台軍演」且對高雄西南外海發射飛彈，曾感到緊張焦慮，雖然後來發現不影響生活作息，但仍須提高警覺，「大家要小心溫水煮青蛙」，只是不必過度緊張焦慮。

