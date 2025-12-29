中共圍台軍演「0人在意」？熱搜竟被「1爭議」霸榜！

國際中心／江姿儀報導



距離2025年結束只剩2天，即將邁入2026年，然而今（29日）一早中國人民解放軍東部戰區突然宣布，將展開「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目，此次軍演範圍與過去相比，要更廣、且更貼近台灣。相關消息曝光，曾有多則話題登上微博熱搜，不過到了今14時，圍台軍演只在榜單前50名中剩下2則。





中共突襲圍台軍演「0小粉紅在意」？微博熱搜竟被「中巴爭議」霸榜！

中國人民解放軍東部戰區突然宣布，12月29日起將進行圍台軍演。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）

中共東部戰區發言人施毅陸軍大校今（29日）一早宣布，自今天開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。消息一出，相關話題曾出現在微博熱搜，沒想到剛過中午，中國社群平台關注熱度下降。

中共突襲圍台軍演「0小粉紅在意」？微博熱搜竟被「中巴爭議」霸榜！

截至下午2時，微博熱搜榜單前50名中，軍演話題只出現2則（右圖紅框），而第1名由中國和巴拿馬之間的爭議霸榜（左圖橘框）。（圖／翻攝自微博熱搜）

截至下午2時，微博熱搜榜單前50名，幾乎被生活類、娛樂類訊息佔領，熱搜第1名由中國和巴拿馬2國之間的爭議「中國要求徹查中巴公園拆除事件」霸榜，熱度值破110萬，強勢遠超其他話題。軍演話題只出現2則，分別為「軍事演習現場」排在第18名，「解放軍演習現場畫面」則被擠到第23名，話題上榜數量還被今（29日）中午剛開播的新劇超越。微博長期以來屢遭質疑可對熱搜排名進行人為干預、操控數據，例如某些明星花錢炒作話題提高自身熱度；至於相關軍演話題為何迅速跌出榜單，目前仍無明確說法。









中共突襲圍台軍演「0小粉紅在意」？微博熱搜竟被「中巴爭議」霸榜！

軍演話題熱度不敵娛樂影視訊息，話題上榜數量還被今（29日）中午剛開播的新劇超越（左圖橘線）。（圖／翻攝自微博熱搜）





原文出處：中共突襲圍台軍演「0小粉紅在意」？微博熱搜竟被「中巴爭議」霸榜！

