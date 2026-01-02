中共圍台軍演「8國出面譴責」！黃帝穎批鄭麗文「唱和中國」對抗國際：現代慈禧義和團

中國解放軍圍台軍演結束翌日，美國務院昨（1日）呼籲中國保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。對此，律師黃帝穎今（2日）直言，美國反對中國軍演，更凸顯國民黨主席鄭麗文簡直「現代慈禧義和團」。他說，美、日、歐、澳、德、英、法、菲，均歸責中國軍演破壞和平，「唯獨鄭麗文痛罵台灣政府」。

黃帝穎今日於臉書發文指出，中國圍台軍演，美國國務院發布聲明，直指中國針對台灣及區域其他國家的軍事活動和言論，不必要地升高了緊張情勢。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，「我們敦促北京保持克制，停止對台灣施加軍事壓力，並改以進行有意義的對話。美國支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段」。

黃帝穎說，中國突襲擾台軍演，已有美國、日本、歐盟、德國、英國、法國、澳洲、菲律賓等國發布聲明，嚴正關切中國在台灣周圍進行大規模聯合軍演，強調台海和平穩定對全球和平與繁榮的重要性，反對中國武力或脅迫片面改變現狀。

黃帝穎點出，對於中國突襲軍演擾台，鄭麗文受訪時竟稱，「民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危，『台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉』」。黃帝穎批評，全世界都清楚破壞區域和平的責任在中國，不是台灣，「但鄭麗文唱和中國軍演，不敢譴責加害人中國，反檢討被害人台灣」。

黃帝穎直呼，鄭麗文此舉等於對抗美國、英國、德國、日本、法國、歐盟、菲律賓、澳洲等國的國際態度與常識，「鄭麗文國民黨簡直現代慈禧義和團」。

