中共圍台軍演 IPAC發聲譴責：呼籲各國採取緊急且一致行動

中共解放軍發動「正義使命-2025」圍台軍演，展開實彈射擊，引發國內外關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天（30日）發出聲明強烈譴責中共，並呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。

IPAC透過臉書發出聲明表示，強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演。本次演習動員海、空、飛彈及地面部隊，於台灣周邊多個座標同步展開，模擬包圍、精準打擊及封鎖行動。此舉顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC指出，這類軍事行動絕非「常態」。種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

IPAC呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

IPAC發聲譴責中共軍演。（圖／翻攝IPAC Instagram）



