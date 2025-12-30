中共圍台「軍演」之際開經發會談「均衡」 卓榮泰：對中國當局極大諷刺

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議均衡台灣分組（圖／行政院提供）

中國解放軍東部戰區無預警實施代號為「正義使命-2025」的圍台軍事演習，引發高度關注。行政院今（30）日上午如常召開經濟發展委員會顧問會議，院長卓榮泰主持會議時表示，中共正在台灣四周進行軍演，而各位顧問們在這裡討論的是台灣的「均衡」，這對國際社會來說是強烈對比，對中國當局是極大諷刺，他也再度籲請國人，此時此刻務必冷靜、沉著且安定，政府對所有的狀況都有萬全的因應準備。

卓榮泰今日上午主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議均衡台灣分組，致詞時首先感謝在年末忙碌之際，各位顧問先進來出席這場會議。

卓榮泰表示，與此同時，今天中共正在台灣四周，對台灣海域、空域進行「軍演」，而大家在這裡討論的是台灣的「均衡」，這對國際社會來說是強烈對比，對中國當局是極大諷刺。因為各位顧問們今天在這裡聚會，正可以向國人發出很明顯的訊息：現在這個會議，才是我們對和平的示範、對安定的保障。對國人、對國際社會，台灣都發出這樣的訊息，也再次籲請全體國人，此時此刻務必冷靜、沉著且安定，政府對所有的狀況都有萬全的因應準備。

卓榮泰指出，國家、政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家。建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走，國家才會一直進步。因此，現在整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作、對內團結國人，只有在這樣的目的跟方向底下，才能跟國人表達「政府所有的施政作為，都是以國人、人民為意念」，這也是目前最大的施政方向。

卓榮泰說，因此也要再度誠懇地希望，明年度中央政府總預算在立法院要儘速審議通過，才能讓政府有足夠的實力、財政分布來建設跟發展，也真的才能均衡台灣；同時，也籲請國會能夠通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，政府才能夠提升國防，也才能達到總統賴清德希望的，讓軍工產業成為另一個護國群山的國家未來經濟發展目標。

