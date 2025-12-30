中共圍臺軍演 川普說不擔心 明治天皇玄孫批「野蠻國家」

共軍圍台軍演，國際分析認為，跟美國通過史上最大筆對台軍售，還有日本首相高市早苗拒絕撤回「台灣有事」相關言論有關。指示美國總統川普被問到軍演後回應說，他知道解放軍正在軍演，但不擔心會發生任何事情。

明治天皇玄孫，同時也是作家的竹田恒泰，批評共軍圍台軍演是「野蠻行為」。（圖／達志影像美聯社）

共軍圍台軍演事件受到國際社會高度關注，美國總統川普在與以色列總理納坦雅胡會晤後的國際記者會上被問及此事，川普表示：「當然有看到軍演，但習近平沒有告訴我任何事，而且我不認為他會這麼做。不，沒有任何事情會讓我擔憂，沒有。」

CNN採訪的台灣民眾也展現出相當冷靜的態度，認為「這些演習只是為了嚇唬我們、恐嚇我們，類似的演習以前也發生過。」然而，值得注意的是，共軍圍台軍演的頻率正在提高，規模也在擴大，這引起了軍事專家的警覺。

美國空軍退役上校Cedric Leighton強調，演習經常被使用，不僅是中國，其他軍隊也常將其作為軍事行動的掩護。國際分析普遍認為，北京此次軍演主要是對兩件事表達不滿：一是台灣從美國購買價值111億美元的先進武器，這是一項具有里程碑意義的新軍售；二是日本首相高市早苗未收回她去年11月發表的言論，即如果中國大陸武力奪取台灣，日本可能採取軍事行動。

在日本，明治天皇玄孫、作家竹田恒泰評論此次軍演，認為這展現了中華人民共和國野蠻的一面，以胡蘿蔔和大棒控制鄰國的手法數千年來沒有改變，這樣不會成為受世界尊重的國家。然而，前大阪市長橋下徹則發文暗批高市早苗，認為只在國內誇誇其談是糟糕的，沒有威懾作用，日本首先應該增強自身實力。值得注意的是，就在共軍圍台之際，俄羅斯宣布將從元旦起在日本北海道「色丹島」附近海域進行軍演，時間長達2個月，明顯是中俄聯手對美日台施加壓力的舉動。

