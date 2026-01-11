「中共在中南美洲的手被打很慘！」明居正分析馬杜洛被抓後續影響：獨裁者都會有顧忌

美國本月3日對委內瑞拉發動軍事行動，突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，對全球政壇投下震撼彈。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，此次美國對委內瑞拉出手除了打擊毒品、走私外，也是想把中共影響委內瑞拉和中南美洲的手剪斷。

明居正說明，委內瑞拉原應是個非常富裕的國家 ，其為全球已知的石油儲量最大的國家，但委內瑞拉石油的收益分配極度不平均，貧富差距嚴重的情況持續數十年，因此給了左傾革命黨或革命軍很大的社會發展空間。前委內瑞拉總統查維茲上台後推動「21世紀社會主義」，將石油收歸國有，要求來開採的外國公司交出至少60%的股份。國有化後政府將收益發給民眾， 人民生活提升，但也使得委內瑞拉生產力大幅降低。查維茲過世後，馬杜洛2013年上台，繼續推動查維茲的政策，但逐漸偏離核心。2014年全球油價大跌，從100多跌至30多元，對委內瑞拉經濟造成巨大打擊，一夕之間由富翻窮。國家發不出錢、又無生產力，再加上受到國際制裁，石油難以售出，便開始販毒，進而和美國的區域利益直接發生衝突。

明居正提到，馬杜洛被美國逮捕對中共而言是很大的震驚，在美軍攻堅前數小時，馬杜洛剛接見中共代表團，若中共有料想到就不會僅是派代表團前去，且中共可能擔心被採取同樣的手段，因為所有獨裁者都會有所顧忌。

美軍突襲委內瑞拉，中共為何擔憂？

對於此次美國的行動，明居正指出，往深層一點看，可看到中共和委內瑞拉的關係有多深厚，因此美國才要對付委內瑞拉。中共和委內瑞拉的關係是多層面的，第一為政治關係，兩國是高度合作戰略夥伴關係，簽署了全天候戰略夥伴關係。委內瑞拉應是中共在拉美最重要的戰略夥伴，兩國意識形態雖不相同，但在反霸權、反單邊制裁、反外國干涉內政3點上存在共識。中共對委內瑞拉提供許多經濟援助和貸款，但對委內瑞拉的內政沒有要求，而美國和歐洲國家提供援助時對內政、人權、民主是有要求的。

明居正續指，第二為經濟關係，中共和委內瑞拉的經濟關係基本建立在石油上，因為委內瑞拉原先產油優秀，中共進入委內瑞拉幫助開採，然後用低於國際市場的價格買油。委內瑞拉大部分產油賣給中國，但中國對委內瑞拉石油的依賴度並不高，因為中共經過幾次教訓後分散了油源，所以中共和委內瑞拉購買的石油只佔需求量的5%，但若加上伊朗15%，兩國若不能低價賣石油給中國，對中國石油的影響將是20%以上，若再切斷幾個中東國家的油源，中共恐相當危險。中共提供資金、技術和裝置換取石油，對雙方而言都是有利的事，委內瑞拉近十幾年來的基礎建設，包括公路、鐵路、一部分的住房、網路、通訊網路電訊、農業和採礦等等，皆為中國國企負責建造，當美國掌控委內瑞拉後，恐對中共造成巨大打擊。

第三為金融關係，中共給予委內瑞拉的貸款和捐款約1100億美元，委內瑞拉出問題後，中共立刻要求國營、國有銀行和大銀行盤點曝險比例；中共給予的貸款沒有政治條件，且不要求改革，但美國當然會要求改革。 第四為軍事合作關係，兩國雖沒有基地、駐軍，但有雷達 、運輸機、裝甲車等軍事裝備出口，並協助培訓軍隊，提供技術資源等。對中共而言，委內瑞拉可能不是軍事基地，但至少是中共投射的一個地點，雙方合作較多是在外交方面，現在中共這隻手至少被打得很慘。

美國本月3日對委內瑞拉發動軍事行動，突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（見圖），對全球政壇投下震撼彈。（資料照，美聯社）

明居正解讀美中在委內瑞拉交手盤算

明居正表示，美國和中共在委內瑞拉交手有三個大目標，第一，地緣政治影響力；第二，政治制度，想將左派的委內瑞拉慢慢轉回右派；第三即為石油。中共和美國接觸委內瑞拉的走向很不同，政治方面，中共不要求委內瑞拉政治制度改變，兩國在聯合國中互相合作，且中國對委內瑞拉而言是可靠的夥伴，在全世界打擊、孤立、制裁委內瑞拉時，中共前來雪中送炭。美國則希望委內瑞拉走向民主化，且販毒對美國造成負面影響，所以基於各種考量，美國必須用經濟制裁、石油禁運、外交孤立等手段對付委內瑞拉。

明居正進一步說明，經濟方面，中共提供上千億的貸款換取石油，而美國原先也和委內瑞拉做買賣、提供貸款，但委內瑞拉走上左派政權，石油國有化後，美國便開始實施制裁手段，因此對委內瑞拉而言當然要接近中共，而非美國。 軍事方面，中共和委內瑞拉合作密切，對美國來說，在南美洲有個和中共合作密切的國家，對美國威脅將相當大，因此美國想取而代之。

