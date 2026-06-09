中共在台灣海域對外籍船廣播 陸委會開轟

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▲中共在台灣管轄海域對外籍船舶廣播，陸委會痛批違反國際法，破壞區域和平穩定。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWNEWS今日新聞] 中國交通部於6月6日深夜宣布啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」，中國海警連日於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，並派出超大型海巡船、測量船，宣稱全面履行中國海上行政執法管轄權。陸委會今（9）日表示，針對中共公務艦艇在中華民國專屬經濟海域，無端騷擾航經的外籍商船，此行為嚴重違犯國際法及國際公約，破壞區域和平穩定，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會說明，依照我國內法、國際法及聯合國海洋法公約，中華民國享有專屬經濟海域的主權權利不容置疑與挑釁。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共在我東部海域沒有任何主權及管轄權，中共企圖藉此擴張主權範圍的詭計，絕對不會得逞。

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陸委會強調，北京當局藉機尋釁滋事，我方絕不接受並嚴正抗議；海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

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