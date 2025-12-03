即時中心／温芸萱報導

國防部軍事情報局今（3）日澄清，針對中共匈牙利僑社主導「歐洲萬事達網」傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」訊息，內容失真、與事實不符。軍情局指出，當前中共對我滲透及敵情威脅急速升高，軍事情報工作為建軍備戰重要支柱，面臨重大挑戰。軍情局將本著「犧牲奉獻、無懼威脅」精神，縝密推展情報工作與任務，維護國家安全。

針對近期由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」傳散「我軍情局與友盟情蒐合作」等訊息，國防部軍事情報局今（3日）發布聲明澄清，相關內容失真，與事實不符。軍情局強調，當前我國面臨中共對我國的滲透與敵情威脅急速升高，國防安全環境日益嚴峻。

軍情局表示，軍事情報工作是建軍備戰的重要支柱，面對重大挑戰，將持續本著「犧牲奉獻、無懼威脅」的精神，縝密推動情報工作及各項任務，確保國家安全與防衛能力不受影響。

原文出處：快新聞／中共在歐洲散播台灣謠言！軍情局駁斥「與友盟情蒐合作」傳言

