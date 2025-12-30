中共在軍演「民進黨花7000億還沒拿到武器」?民眾黨嗆：台灣人為什麼要為你賣命？

面對中國解放軍對台發動軍演，除了派出共機共艦襲擾之外，今（30）日還發射共27枚火箭彈至台灣周邊，不過民眾黨粉專在臉書發文表示，解放軍正在演習，民進黨政府竟花了7000億，還沒拿到武器。

民眾黨表示，總統賴清德喊出1.25兆天價的國防特別預算，民進黨過去向國會要錢，總說「很緊急、很重要」，希望「全民支持」，不買就無法守護台灣安全。現在賴清德只憑兩張 A4 紙，就要國會通過天價 1.25 兆國防預算，要買什麼不知道、何時交貨也不知道，賴清德更拒絕向國會報告。

廣告 廣告

​民眾黨嗆，民進黨的國防政策，到底是要「買到武器」還是「付錢就好」？​更荒謬的是，賴清德還恫嚇人民「中共2027年要武統」，一方面又在綠媒同溫層挑釁中共「實力不到」，既然情勢如此危及，2030年才交貨的飛機又要如何保護台灣？難道只要不同意1.25兆預算，就又要被說成是中共同路人？

民眾黨說，行政院長卓榮泰不依法編軍人加薪預算，讓軍人待遇懸而未決，嚴重影響國防士氣與戰力，甚至還有民進黨立委護航洗地，瞎扯「只有雇傭兵才看酬勞去打仗」。

民眾黨稱，將帥無能，累死三軍，棄軍人保障於不顧的民進黨，台灣人為什麼還要為你賣命？如果執政黨支持國防，賴總統就應該來國會報告，卓院長就該依法編列預算，做正事。

更多風傳媒報導

