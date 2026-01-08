中共增列台獨頑固分子 陸委會：反制作為研議中

（中央社記者李雅雯台北8日電）中國大陸國台辦昨天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」、高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」；陸委會今天表示，反制作為研議中。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中共動員官媒社群平台傳播、散布立委沈伯洋住家、工作場所衛星圖；中國大陸國台辦再次增列所謂的「台獨頑固分子」、「台獨打手幫凶」名單，「種種的狀況我們看起來，都是沒有善意的行為」。

外界關注陸委會是否將祭出兩岸交流收緊、縮緊或其他等反制動作做為中共未具善意行為的回應。梁文傑表示，要看對方的行動，兩岸關係就像打桌球一樣，有來有往，如何回應、反制這些狀況待研議完成後會跟大家報告。

梁文傑表示，中共拋出「台獨頑固分子」、「台獨打手幫凶」等名單的目的在於恫嚇台灣人民、製造寒蟬效應，這次甚至列出專門承辦國安案件的檢察官。

他說，昨天中國大陸國台辦公布名單的同時，立法院正在審國安法修正草案，很多立委擔憂修正草案內容侵害言論自由，對於中共作為則是沒有任何一個人表達意見，「捍衛自由講得很大聲；但是捍衛國家安全卻一句話都沒有」。

梁文傑強調，國家安全需要全民支持、不分政黨，中共今天制裁抓共諜的檢察官、明天也可以制裁判刑共諜的法官，這個絕對不能容忍；某些政黨、某些人士已經不把捍衛中華民國當作目標了，但是中華民國的官員、公職人員要捍衛中華民國的存在。

媒體提問會不會擔心也被列為「台獨頑固分子」或「台獨打手幫凶」名單？梁文傑回應，「我個人並不重要」。（編輯：楊昇儒）1150108