中共壓迫！日本不向人民幣下跪 她反思：台灣沒有這種決心與覺悟

胡采蘋昨po文，強調日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪，「那恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶」。（示意圖，本刊資料照）

日本首相高市早苗因在國會答詢時提及「台灣有事」等言論，引起中國強烈不滿，不僅呼籲中國公民「暫勿前往日本」，並停止進口日本水產品等。日本面對中共壓迫，財經網美胡采蘋昨（19）日po文，強調日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪，「那恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟。」

胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」po文，指蔡英文前總統上台後陸客持續減少，旅遊業恨死蔡英文，無人不罵，直到COIVD-19疫情爆發，「陸客幾乎全斷，至今沒有恢復，今年前8個月僅43萬人。」

胡采蘋分析指出，台灣對中國民眾最主要的吸引力，可能並不有多好玩，而是那個課本上的日月潭、阿里山。中國民眾想來看看那個共產黨「還沒有解放的小島」「還沒有收復的國土」「還沒有回歸的同胞」，好奇心大過於對旅遊品質的要求。她認為台灣國內旅遊，在長年賺陸客錢、賺好奇心一次性消費的情況下，逐漸失去實力，許多台灣民眾根本不願再去。

反觀日本近日面對中共壓迫，胡采蘋直呼「實在深有所感」，日本即使是在野黨，也不能忍受中國的外交欺壓，官員公開檢討為何要依賴會對自己經濟威脅的國家；日本漁民不用出口中國，也能把水產賣出2倍價。日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共，而且高市早苗的支持率竟衝上7成。

胡采蘋反思數點，「為什麼日本旅遊強而台灣國旅人人罵，為什麼日本漁民沒人罵政府，而是認為出口到中國讓人感到有點怕？」「為什麼全世界都想蓋晶圓廠，但日本就能比美國更快蓋成台積電熊本廠？」「為什麼日本始終保持實力，不用在人民幣面前下跪？」她認為，那恐怕是因日本人堅持品質與實力，「他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟。」

最後，胡采蘋強調，台灣的國旅就是個最大的教訓，十幾年下來，大家究竟得到了怎樣的國旅。「台灣社會真的要痛定思痛，好好想一想，我們要賺容易的錢，還是要累積能持久的財富，我們到底都是用一種怎樣的態度在過生活。」

