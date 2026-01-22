中共外交照會干預哈薩克司法 19人因抗議中共面臨重刑

哈薩克人權局勢面臨前所未有的危機。19 名哈薩克人權活動人士近日因抗議中共非法抓捕哈薩克籍公民，遭到哈薩克政府刑事起訴，面臨長達10年的重刑，引發國際人權團體高度關注。哈薩克人權團體「阿塔朱爾特志願者組織」（Atajurt Volunteers）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）在接受央廣專訪時指出，這極可能是人類歷史上罕見的、主權國家僅憑外國政府「外交照會」便逮捕並重判本國公民的案例，顯示中共的影響力已深度滲透哈薩克政府高層。

阿力努爾案 合法入籍後遭中共「獵人」誘捕

廣告 廣告

這次抗議的核心人物阿力努爾，現年 46 歲，原為中國公民，於 2018 年合法取得哈薩克國籍，並已註銷中國戶口與護照。不料，卻在2025 年 7 月 22 日，於中哈邊境送貨時被中國國安人員帶走，官方口頭指控他參與「非法宗教活動」。

賽爾克堅在接受央廣訪問時說，阿力努爾被逮捕可能與其曾在 2017 至 2018 年向「阿塔朱爾特」爆料新疆集中營內情有關。他更指出，中共國安部門針對揭發罪行的海外人士設有「獵人」機制，若能透過恐嚇或欺騙手段將目標「騙」回中國，相關人員可獲得高達一百萬人民幣的獎金。阿力努爾的案件再次證明，即便已成為外國公民，中共的跨境鎮壓仍無孔不入。

焚燒中國國旗及習近平肖像 抗議中共非法越界抓人

而為了抗議中共非法逮捕阿力努爾，2025 年 11 月 13 日，20 多名「阿塔朱爾特」志願者成員在哈薩克都拉塔（Dulata）口岸附近集會，焚燒了中國國旗及中共領導人習近平的肖像，並提出三大訴求，除了要求中共無條件釋放阿力努爾外，也應該停止新疆種族滅絕政策，以及終止哈薩克與中國之間的免簽證政策。

但就在行動結束後，近 20 名參與者卻被帶往公安局。隨後，中共外交部及駐阿拉木圖總領事館向哈薩克發出外交照會與抗議書，要求以「煽動民族仇恨」為名嚴懲這些人權人士。而根據辯方律師透露，最荒謬的是，中共外交照會中的措辭竟被直接引用到哈薩克的起訴書中。賽爾克堅就痛批，這極可能是人類歷史上罕見的、主權國家僅憑外國政府「外交照會」便逮捕並重判本國公民的案例，顯示中共的影響力已深度滲透哈薩克政府高層，甚至把哈薩克變成了第二個新疆。

中共介入施壓 哈國司法違反一罪不二罰原則

賽爾克堅不僅是對中共勢力滲透影響哈薩克的司法表達不滿，更批評哈薩克當局處置 19 名抗議者完全嚴重違反了該國法律程序。他強調，依照哈國的法律，一罪不能二罰，這些人權人士最初已因焚燒中國國旗，被依「尋釁滋事」等行政法規處以罰款或行政拘留 15 天。然而，在行政處罰執行後，當局又突然改以刑法第 174 條起訴他們，使他們面臨最重10年的刑期。

賽爾克堅強調，哈薩克刑法第174條因其條文不確定性高，長期被獨裁政權當作打壓異議人士、記者與人權活動者的工具。此外，哈薩克法律並未明文禁止焚燒外國領導人畫像，這也就是這次起訴被認為完全是為了履行中共的外交要求的原因，賽爾克堅直言這樣的做法，不僅可笑，更是可恥。

地緣角力 哈薩克政府陷多重困境

賽爾克堅進一步分析，此案反映出哈薩克政府在親中、親俄與西方壓力之間的舉棋不定。賽爾克堅說，現任總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)出身前蘇聯克格勃(KGB)，與俄羅斯普丁政權關係緊密。同時，哈薩克高層因「一帶一路」計畫向中國借貸巨款，導致國家利益與中共深度捆綁，哈薩克百姓對此不滿已久，認為免簽政策已使哈國淪為中國的一個省份。

然而，他同時觀察到哈薩克當局也懼怕西方的制裁。由於哈薩克高層家族的大量資產與非法所得多存放於西方國家的離岸帳戶，一旦人權醜聞持續發酵，可能面臨資產凍結的風險。這使得哈薩克當局在面臨中、俄及西方壓力時，常常陷入了進退兩難的多重困境。

賽爾克堅說，這批人權人士目前共有 14 人被關押獄中，5 人被軟禁在家，即將在23日接受法院審判，因此他呼籲國際社會，特別是西方媒體與人權組織持續關注，因為這不僅是 19 名活動人士的個人生死，更是哈薩克主權是否已完全向中共滲透勢力低頭的重要指標。