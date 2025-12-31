中共大規模軍演！日本外務省控升高台海緊張

▲中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，引發地區局勢緊張。（圖／翻攝自東部戰區影片）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，引發地區局勢緊張。對此，外務省發言人北村俊博今（31）日表達高度關切，直指此舉是「升高台灣海峽緊張局勢的行為」，並已向中方傳達日方的深切擔憂。

根據《富士新聞網》報導，日本外務省發言人北村俊博在官方談話中表示，「中國軍隊此次在台灣周邊實施的演習，是加劇台海緊張的行為。日本政府已正式向中方表達了我們的憂慮」。

北村俊博重申，日本期待台灣問題能透過對話方式得到和平解決，並強調台海的和平與穩定對整個國際社會而言至關重要。北村俊博承諾日本政府將持續以「強烈興趣」與高度警覺，密切監視台海相關動向的後續發展。

報導中也引述了我國國防部的說法，稱台灣在兩天內已偵獲共計207架次的中國軍機，「正義使命-2025」軍演規模空前，創下單次演習紀錄。

