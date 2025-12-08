中共大追殺？突爆「1818位明星、網紅」遭查稅 上繳金額超過67億

娛樂中心／黃韻璇報導

范冰冰憑《地母》抱回金馬影后，過去因逃稅在中國遭封殺。（圖／海鵬影業提供）

過去許多中國明星因為稅務問題遭封殺，包含今年金馬影后范冰冰，同樣是因爲「逃稅風波」在中國遭到封殺，今（8）日中國國家稅務總局宣布今年前11個月的稅務查處狀況，爆出竟有多達1818位明星、網紅遭查處，一共查補稅款高達15.23億人民幣（約67.1億新台幣）。

據中共官媒《新華社》報導，12月8日中國國家稅務總局舉行例行新聞發布會上，中國國家稅務總局政策法規司司長戴詩友表示，今年前11個月，稅務部門共查處3904戶高風險加油站，查補稅款金額41.63億人民幣（約183.42億新台幣）。

此外，值得關注的是記者會中還透露，一共查處了1818名包括明星、網紅在內的「雙高」人員，查補稅款15.23億元（約67.1億新台幣）。

鄧倫2022年起也因逃稅問題遭全平台封禁。（圖／翻攝自微博）

報導還提到，稅務部門積極支持引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論。

此前，中國車評人陳震才被爆出因偷稅漏稅遭全網封禁，報導稱他在2021年至2023年，通過三種方式逃漏稅，年度申報綜合所得僅100餘萬人民幣（約440萬新台幣），遠低於實際年收入超2000萬人民幣（約8811萬新台幣），消費水準與申報金額嚴重不符。最終追繳稅款、滯納金及罰款共247.48萬人民幣（約1090萬新台幣）。

如今爆出多達1818位明星網紅都遭查處，中國網友紛紛留言表示「請公布名單，不能就公布陳震做擋箭牌」、「建議公開名單」、「那不得讓范冰冰鄧倫復出」、「信用修復？中文博大精深」、「年底了，衝業績，只能說平常監管不力」、「明星都有誰，公布名單封殺嗎」。

