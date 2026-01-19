中共女書記從勤奮幹部變小三，正妻出狠招！無私公布淫穢影像。圖／翻自《黑料網》

中共再爆出官場不倫戀！河南一名社區黨女書記劉艷杰，被一名人妻爆出當她老公的小三，而且這位正妻還出狠招，直接在社區貼公告「昭告天下」，還PO出劉女與她老公的淫穢影像。

據悉劉女是當地社區的一名女書記，平時工作勤奮，努力照顧社區老人，關懷鄰居。不過她被一名人妻爆出，劉女「在床上勤奮工作」，明白指出劉女是她老公的小三，並張貼告示，控訴劉女出軌成癮。正妻還諷刺，國家給她薪水，原來是「付」給她的開房費。

而且這位正妻不只單純張貼告示，她更出狠招，將劉女與她老公的私密對話截圖全流出，裡頭不乏劉女與她老公的床上淫穢影像。這位正妻顯然要把劉女搞到身敗名裂，讓她遭到上級調查，阻撓她的升官之路。

正妻PO出劉女與她老公的淫穢影像。圖／翻自《黑料網》

目前未知劉女有無遭到上級調查，但外界認為，劉女仕途之路不保。不過也有網友有不一樣的想法：「搞不好她背後很硬，睡到有力人士，只要去避避風頭就沒事兒了。」另外也有網友直呼：「果然是人民的公僕，為人民服務啊！」、「表面越老實，內心就越風騷。」

不過中共官場，不時傳出情色醜聞，包括網球好手彭帥，在2021年就曾指控遭到中國國務院前副總理張高麗性侵。就有熟稔中共官場的人士指出，中共高官長年憑藉權力腐敗治國、喜性漁色，自古以來就有「換妻」的特權。



