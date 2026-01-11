中共如何對台進行認知作戰？國安局揭5大手法

針對中共2025年對台灣認知作戰的手法，國安局今（11）日發布最新報告指出，中共會選擇我國重要時事加強炒作，以激化內部對立、削弱國人抗敵意志、影響友盟援台意願，並爭取認同中共立場。國安局盼藉此報告，讓國人了解中共影響力行動對民主社會的危害，並整理中共對台傳散爭議訊息的五大手法。

國安局說明，中共黨政軍系統會先設定敘事主題與基調後，再動員資訊科技公司、公關公司及網路水軍等協力組織介入。第一是透過數據分析掌握社情動態，運用「爬蟲技術」蒐集我國政治人物、民意代表與意見領袖的個資、人際網絡及其對中共的立場，並彙整選舉期間民調、網路聲量等資訊，以利精準宣傳並攻擊特定人士。

廣告 廣告

第二是建置多元管道投放爭議訊息，包括創建網站偽冒國際媒體傳散官方論述，或透過公關公司經營社群粉專、內容農場吸引點閱，並在Threads、X等平台設帳號伺機發布政治貼文，意圖影響國人認知。

第三是利用異常帳號滲透輿論，透過多語言、跨平台方式操作，搭配建立網民資料庫與自動化群控程式，協同投放爭議訊息，並針對目標受眾塑造輿論走向。

第四是運用AI生成擬真影音。國安局指出，中共相關企業積極開發AI模型與智能引導系統，試圖結合輿情蒐集、影音自動生成與精準投放，以產製傳散各類爭議訊息。另有公司開發智能語音系統，在台灣網站刊登廣告誘導不知情民眾錄音，恐用以合成偽冒聲線語調，提高擬真度。

第五是進行網駭並盜用國人帳號，以2025年4月對台軍演期間盜用PTT帳號為例，透過駭侵物聯網設備、租用外國伺服器做為跳板，炒作不實爭議訊息。

國安局指出，2025年國安情報團隊查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭議訊息，並通報政府相關部門3200餘則。國安局進一步指出，美國、歐盟、澳大利亞、法國等政府機構及智庫均發布報告示警中共操弄資訊手法，同時，國安局2025年也與國際友盟召開80餘場安全對話及專案會議。

國安局表示，後續將持續掌蒐相關手法，落實跨部會通報應處，並與第三方事實查核機構及社群平台業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實資訊，防制境外敵對勢力對我影響力作戰，以維護國內純淨輿論環境。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

中共對台關鍵基礎設施網攻日均263萬次 總統就職週年達高峰

涉提供帛琉場地洗錢 國安局退休軍官石濱芳120萬交保

被中國公安立案調查 沈伯洋「沒在怕」前立委示警：恐離開台灣就被捕