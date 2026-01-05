中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0

政治中心／洪正達報導

「樂山雷達」偵測距離涵蓋中國全境，因此解放軍若有相關的動作我國可提早預警。（圖／翻攝畫面）

美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。

胡采蘋指出，今天早上開車上班的時候，聽到彭博新聞的特派記者正在講，現在整個中國網路都在說，如果川普做的事情合乎國際法，那中國也可以比照，扣押台灣總統賴清德；其實中共要不要斬首台灣的總統，跟國際法完全無關，中共在新疆蓋集中營，國際法也不允許啊；中共未經審判可以把法輪功成員酷刑勞改，這是國際法允許的事情嗎？中英聯合聲明承諾香港制度50年不變，中共片面改變基本法、國安法、改變選舉制度，英國還提出了抗議，表示違反中英聯合聲明，中共就說那個聲明已經是歷史文件，中共是很在乎國際法嗎？中共在南海蓋人工島礁，周邊國家不斷抗議，菲律賓打國際訴訟，國際海洋法庭判決島礁侵犯菲律賓主權，中共不但不服，還在國內發起了洶湧的民粹運動「一點都不能少」，請問這符合哪裡的國際法？

胡采蘋表示，中共之所以沒有辦法斬首台灣的總統，那天如果你有看胡振東的訪問影片，他裡面就有很清楚的講了，當初美軍已經考慮過這個問題，為了防止中共用飛彈執行斬首，因此給了台灣樂山雷達，樂山站可以看到三千公里遠（中國全境都在探測範圍），一旦樂山站偵測到飛彈、火箭或戰鬥機攻擊，這套系統會立刻反應，並且可以安排接戰順序，愛國者飛彈系統就是由樂山雷達導引，這套雷達提供了我們的總統至少20分鐘的預警時間，有充分時間退到安全地區。

而樂山雷達是非常難以破壞的，因為他是十層樓高的大型三面體，每一面都有幾千個獨立運作的模組，即使是有飛彈過來，摧毀了幾百個模組，其他的模組還是能繼續運作，三面都有密密麻麻的模組執行雷達任務，你很難把樂山打到不能用。

由於樂山雷達特別重要，因此也有各種為它設計的軟硬殺佈置，硬殺就是我們也有飛彈或其他武器會飛出去，提前打爆對方的飛彈，軟殺則是干擾中國的北斗衛星訊號，讓武器自己墜毀。台灣有各種不同大量的干擾器，而中共的通訊偵測系統到底行不行，相信現在馬杜羅是全世界最清楚的人。

中共的行為哪裡跟國際法有關了，他不是不想來斬首台灣總統，他是臣妾做不到，根本斬首不了，樂山雷達會提前預警讓總統藏起來。就連世界軍武第二大國俄羅斯都打烏克蘭打了四年，也沒有成功斬首澤倫斯基，何況你要打 IT強國的台灣呢？

