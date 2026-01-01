中共威嚇台灣 朝野繼續打口水戰

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

2025年末，對岸發動了今年最大規模的軍演—正義使命2025，實射27枚火箭彈，落點是有史以來最接近本島的一次，共機累計越海峽中線125架次，海警船曾進入台灣本島3海哩內。國安、國防相關單位高度警戒，台灣人民卻馬照跑、舞照跳，股市還創新高、一度突破2萬9千點，唯一稍微有感的是空域受限、航班大亂。

對岸在年末發動了2025年最大規模的軍演「正義使命2025」，國安、國防相關單位高度警戒。（圖／國防部發言人臉書）

國際的反應也不令人意外，美國總統川普說他不擔心局勢，不相信習近平會犯台，「中國20年來一直在台海進行軍演，過去的規模還更大」。從頭到尾美方對中國沒有一個字的批評，連句「反對改變台海現狀」都沒有，反而是中國駐美大使館發文，批評美國對台軍售，粗暴干涉中國內政、損害中國主權、破壞台海和平，向台獨分劣勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

而原本主張「台灣有事、日本有事」，因「存立危機」惹怒中國的日本政府，也沒有發表任何挺台的言論。

台灣人民之所以如此淡定，一是認定對岸不至於武力犯台，對共機、共艦擾台也早已麻木；二是在川普上台之後，疑川早就是台灣會的共識，台灣人民對美國早已不抱期望；三是若習近平真的發瘋，也只能盡人事、聽天命，美國欠我們的F-16V都還沒來，海鯤號還沉不下去，又有茶葉商、賣馬桶的承包國防生意，慌也沒有用。

中共宣布軍演正值雙城論壇，蔣萬安28日才一天來回上海，29日對岸就宣布軍演，綠委第一時間就膝反射諷刺軍演是中國給蔣萬安的「伴手禮」，批評藍白就是最大幫兇。後來因為軍演的規模和威脅超乎想像，民進黨政府應接不暇，這種聲音才小了下去，綠營改攻國民黨在立法院5度擋1.25兆軍購特別條例付委。

以往國防是綠營攻擊在野黨的萬靈丹，加上又有美國的壓力，只要祭出國防這張牌，藍營幾乎百分之百會屈從。但這個月前有行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，後有憲法法庭的114年憲判字第1號宣布《憲法訴訟法》，在野黨也沒了退路，頗有點破罐子破摔的味道，這張牌至少短時間內是不靈了。

這次的軍演，也讓對岸封台的想像變得更加具像。短短一天就搞得航班大亂，如果一周、一個月呢？台灣的能源、進出口會出什麼樣的問題？美、日忍受的極限又在哪裡？

賴清德天天掛在嘴邊的韌性，這次完全無用武之地，內政部發的小橘書，也完全無法面對這種情況。所謂的全民國防、零日攻擊的場景，根本就沒有機會上演。真正有用的，還是遲遲無法交機的F-16V等先進武器，但無論是F-16V、海鯤號或賴清德編列的1.25兆國防預算，通通都遠水救不了近火，解決不了眼前的問題。

執政黨口口聲聲的國防，本質只是情勒，只是用來攻擊在野黨的武器，民進黨只管編列預算，不管預算能不能過、武器能不能交，更不管國防實力是否真的有所提升。在野黨阻止特別預算付委審查，也只是因為情緒，國民黨也不敢跟美國說不，但因為被賴清德逼得下不了台，所以只好以賴清德不到立院國情報告為由繼續擋。

國家面對對岸的武力威脅，朝野都束手無策，腦袋想的還是政治鬥爭和政治利益。台灣民眾早已看透了政客內鬥內行、外鬥外行，既無能又無恥的本質，除了淡定之外，還能如何？



