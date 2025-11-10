中共威脅全球抓捕沈伯洋 總統府：中國對台灣沒有任何管轄權

記者盧素梅／台北報導

針對中國官媒央視昨天發布影片，引述專家聲稱可透過國際刑警組織等管道，對「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統府發言人郭雅慧今（10）日強調，中國對台灣是沒有任何管轄權，政府會確保每一位公民的人身自由，對於任何去協助這樣非常行為的人，也都會進行嚴懲；同一時間也會跟國際友盟們攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。

中國重慶市公安局日前對沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視新聞更在昨天上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，並引述法學專家看法，聲稱可透過國際刑警組織等管道，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

郭雅慧上午在陪同賴清德總統出席台大「宋恭源先生頂尖研究講座」─諾貝爾獎得主演講系列暨台灣橋樑計畫開幕式後受訪時表示，中國對沈伯洋進行全球抓捕的行為，這就是非常典型的跨國鎮壓非常粗暴的行為。

郭雅慧再次強調，中國對台灣是沒有任何管轄權，政府會確保每一位公民的人身自由，同時也會關注任何去協助這樣非常行為的人，也都會進行嚴懲，同一時間也跟國際友盟們攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。

