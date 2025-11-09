中共威脅全球通緝！央視發偽紀錄片「起底」 沈伯洋嗆：別妄想羅織罪名

記者詹宜庭／台北報導

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，中國央視新聞更以長達7分半鐘的專題報導「起底」沈伯洋，指控他「從事分裂國家活動」，並揚言後續可能發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。對此，沈伯洋表示，中國用官方媒體造謠，說真的不可取，台灣與中國是一邊一國，兩邊互補隸屬，不要妄想用羅織罪名方式把手伸入台灣。

《央視》近日播出沈伯洋案件專題節目，並在標題使用了「起底」一詞。節目中訪問了重慶公安局的警員，警員表示，沈伯洋通過發起建立「台獨分裂組織」、「黑熊學院」等方式大肆宣揚「台獨」分裂謬論，充當民進黨當局謀獨挑釁的打手幫凶，惡意向台灣民眾，特別是青少年，兜售台獨主張，仇中思想，廣泛散播台海暴力衝突種子，赤裸裸地從事分裂國家犯罪活動。

廣告 廣告

對此，沈伯洋表示，央視做了一部他的偽紀錄片，內容充滿造謠，甚至提到他收了台商和美國的錢。他質疑「這跟藍委傅崐萁有什麼差別？一直說我在美國有三棟房子，卻連一點證據都拿不出來。如果照他們說的我那麼有錢，那現在不知道還欠我幾棟房子、還有幾億美金？」

沈伯洋強調，中共身為泱泱大國，卻把手伸進其他主權國家，利用官方媒體造謠，這種行為實在不可取，「更不用說他們最近還拍了習近平的影片，搞不好都沒有七分半鐘！央視還是好好做你們的內宣就好，台灣與中國是一邊一國，互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，將手伸入台灣。」

更多三立新聞網報導

悲從中來！沈伯洋見亡母最後匯款註記「這2字」：我會突然感到難過

鄭麗文明與中國政黨「追思」共諜 沈伯洋：汙名白色恐怖且公然「叛國」

媒體問小草普發1萬繳黨費網笑死 黃國昌嗆：你邏輯很跳躍，哪裡要笑死

說謊慣犯？黃國昌稱岳父從未在中國做生意 學者：背後臭不可聞

