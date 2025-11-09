中共威脅全球通緝！沈伯洋回嗆：台灣與中國一邊一國、互不隸屬

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國大陸重慶公安日前宣布，對民進黨立委沈伯洋以「台獨頑固分子」名義立案偵查。中國官媒央視今晨再發布影片《起底台獨沈伯洋》，稱可能透過國際刑警組織展開「全球抓捕」。沈伯洋呼籲，央視做好內宣即可，因為台灣跟中國一邊一國，兩邊互不隸屬，「不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來」。

對此，沈伯洋回應表示，央視在假日辛苦製作 7 分 30 秒的「偽紀錄片」，但內容充滿造謠，甚至提到他收了台商和美國多少錢，此舉如同國民黨立委傅崐萁說他擁有美國 3 棟房產，結果證據都拿不出來，若他真的那麼有錢，「你們現在欠我不知道幾棟房子還有幾億美金」 。

沈伯洋批評，堂堂一個泱泱大國，卻把手伸到其他的主權國家裡，用官方媒體造謠的方式，「說真的，實在不可取」，更不要講說，近期央視做中國領導人習近平的影片 ，搞不好都還沒有 7 分鐘。

最後，沈伯洋呼籲央視，認真做內宣就可以了，台灣跟中國一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。

