中共威脅國安！民進黨團控藍白狂擋譴責案：只敢欺負自家人不敢對抗中國

記者詹宜庭／台北報導

民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會（圖／翻攝畫面）

中共近日公開民進黨立委沈伯洋居住地與工作場所的衛星影像，民進黨團今（5日）召開記者會，黨團幹事長鍾佳濱痛批，解放軍已侵門踏戶、威脅國安，在野黨立委不僅不發聲抗議，反而打壓國安團隊，這樣的行為究竟有何道理？更離譜的是，中共還公布立委沈伯洋的個資，這種黑幫、地痞、流氓般的行徑，公然威脅國人安全；書記長陳培瑜也嗆「只敢欺負自家人，不敢對抗中國。」

民進黨團今日上午召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會。鍾佳濱指出，過去兩年多次發生解放軍圍台軍演，對台灣國會議員人身安全造成實質威脅，但國民黨與民眾黨卻從未發聲抗議。上星期五中共再度軍演後，民進黨團向院會提出譴責中共軍演案，卻遭藍白聯手封殺，連進入議程都遭阻撓。

鍾佳濱批評，同次會議中，藍白聯手通過譴責行政院長卓榮泰與國安會秘書長吳釗燮的提案，當解放軍已侵門踏戶、威脅國安，在野黨立委不僅不發聲抗議，反而打壓國安團隊，這樣的行為究竟有何道理？更離譜的是，中共還公布立委沈伯洋的個資，這種黑幫、地痞、流氓般的行徑，公然威脅國人安全。

沈伯洋指出，中共軍演無法達成預期目的後，便不擇手段地試圖製造恐懼，「這也是為什麼他們選擇公布我一個錯誤的住家地址，幫我安排入住豪宅，還赫然發現我的工作地點竟是在立法院」。中共官媒講得很清楚，就是要恐嚇與威脅，甚至逮捕，這已構成明確的違法行為，若中共今日能恐嚇立委，明日也可能恐嚇一般民眾，關鍵在於政府如何保護人民不受中國的威脅。

綠委范雲補充，沈伯洋及其家人所遭遇的數位隱私侵害，不僅違反國際人權公約與基本規範，根本就是赤裸裸的「國際流氓行徑」，同時也違反我國個資法與刑法305條的恐嚇危安罪，這等同於跨國鎮壓。她表示，在英國、加拿大、美國等民主國家，國會與政府早已對類似事件公開譴責，但令人遺憾的是，藍白至今未發出任何聲明，甚至還持續阻撓國安相關法案。

陳培瑜則表示，民進黨團已提出三項正式譴責案：第一是上週五針對中共軍演所提的譴責案；第二是因應中國對沈伯洋的個人恐嚇與羅織入罪所提的譴責案；第三則是2024年9月20日，針對北京當局持續扭曲聯合國第2758號決議、打壓台灣國際空間的譴責案。她痛批，藍白始終不願與台灣站在同一陣線，只敢欺負自家人，不敢對抗中國，這種行為「實在非常荒謬」。

