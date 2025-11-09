中共威脅對沈伯洋全球抓捕 陸委會譴責：迫國人自我審查 形塑寒蟬效應

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝（資料照）

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，中共官媒《央視》今（9日）公布一則影片「起底台獨沈伯洋」，引述對岸法學教授指出，中國可透過國際刑警組織，發出紅色通緝令在全球對沈伯洋進行抓捕。對此，陸委會發聲明嚴厲譴責，批中共企圖將恐嚇對象除我國立委外，更擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應。

陸委會發佈聲明指出，針對中共官媒今發布影片，除對我立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，陸委會予以最嚴厲譴責。

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。「我們認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」

陸委會強調，包括本案在內，我們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。

陸委會呼籲，國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

