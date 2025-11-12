中共威脅抓捕沈伯洋 邱垂正：典型「跨國鎮壓」

邱垂正表示，中共的舉措都不只針對沈伯洋個人，而是對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖藉跨境鎮壓對我進行威嚇與分化，全國更應該團結一心。（圖：立法院國會頻道）

中共以涉及「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德昨天喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」，率跨黨派立委聲援沈伯洋。陸委會主委邱垂正今天（12日）列席立院報告前表示，中共這些舉措都不是針對沈伯洋個人，而是對所有台灣民眾的集體脅迫，是典型跨國鎮壓做法，對我進行威嚇與分化，全國更應該團結一心。（張柏仲報導）

賴總統向韓國瑜喊話要求聲援沈伯洋，被立委王鴻薇批忘記自己總統的身份、也譏諷「陸委會形同虛設」，主委邱垂正回應表示，這是典型的跨國鎮壓，他說沈伯洋長期為台灣發聲，做了很多守護臺灣、反對中國併吞的一些做法，引發針對他個人的各種立案調查。邱垂正強調說這些都不是針對沈伯洋個人，而是針對所有臺灣民眾的一種集體脅迫，中共透過跨境鎮壓，意圖來威嚇與分化我們。

廣告 廣告

邱垂正呼籲朝野和全國都應該團結一心，把種種的挑戰化為守護台灣的力量，讓臺灣更有韌性。強調不但要齊聲譴責中共這種跨境鎮壓的作為，堅定我們反鎮壓、反併吞和反侵略的決心；國人更應該對於被「精準打擊」的所謂個案加強保護、並維護他們的權益，不要讓中共對臺灣的恫嚇與分化得逞。

邱垂正重申中共對台灣沒有管轄權，每位國人都請大家放心，政府會保護我們國人的安全，中共對台灣一點拘束力都沒有；但他也呼籲國人前往港澳務必要關心自己的安全，審慎評估，不要做非必要的旅行。

至於國內對於被中共懲罰的所有對象，不管是國軍、公務人員、政務官或國會議員，都應該全力來支援、保護他們，讓中共對台恫嚇與分化不會成功，也讓台灣更有韌性。