中共威脅「對沈伯洋全球抓捕」...陸委會強力譴責「恐嚇對象擴及一班民眾」：迫國人自我審查、形塑寒蟬效應

中國重慶公安局日前以涉《分裂國家罪》對民進黨立委沈伯洋立案調查；中共官媒《央視》今（9日）更公布影片「起底台獨沈伯洋」，引述對岸法學教授說法，稱「中國可透過國際刑警組織，發出紅色通緝令在全球對沈伯洋進行抓捕」。對此，陸委會今日發表聲明嚴厲譴責，痛批中共企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應。

針對《央視》今日發布的影片，陸委會聲明指出，中共除對我國立委進行「跨國鎮壓」外，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，「對於此等極其惡劣、猖狂的手法，陸委會予以最嚴厲譴責」。

廣告 廣告

陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。陸委會批評，中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰，「我們認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾」。

陸委會強調，「包括本案在內，我們也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂『跨國鎮壓』或『長臂管轄』等威脅」。

最後，陸委會重申，「中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心」。陸委會呼籲，國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

淘寶和拼多多恐下架？...陸委會指「未獲允許可在台落地」：不會禁止網域「但別做不符營業項目的事」

又有武統網紅在台拍片！「灣灣小月」捷運嗆聲「給大家看青鳥」...陸委會：已收到民眾檢舉、主管機關將蒐證依法處理