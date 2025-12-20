中共媒體疑「超前部署」？北捷隨機攻擊案影片時序引發網友質疑

[Newtalk新聞] 北捷台北車站M7出口及中山站昨晚發生隨機攻擊事件，相關影像與訊息在網路快速流傳，台派罷免志工兼音樂人徐小花 Hana Hsu在臉書粉專發文指出，事件中出現「時序與中共媒體資訊過於巧合」的情況，引發部分網友對特定境外媒體角色的高度質疑。





徐小花質疑，事件發生在18時24分，中共媒體「看看新聞Knews」即已釋出多角度的現場影片，且在後續發展中，兇嫌於19時48分墜樓身亡 的結果，似乎也被「提前掌握」，讓人難以理解消息來源與拍攝時點。

廣告 廣告





相關貼文曝光後，引發大量網友討論。有網友直言「沒意外應是刻意安排拍攝」，也有人質疑：「時間點過於巧合，若非事前知情，如何能在第一時間取得多視角畫面？」更有人推測，現場是否早已有特定人員佈署在附近，甚至將整起事件比擬為「類似恐怖攻擊的試水溫行動」，也有網友指出，兇嫌在犯案後墜樓身亡，導致動機與背景難以進一步釐清，認為「人死後，很多關鍵問題就此中斷」，使整起案件疑點重重。





不過，另有不同聲音認為，相關畫面也可能是由現場民眾上傳至中國社群平台，再被對岸媒體快速取用，未必代表事前預謀；但也有人反駁，即便如此，境外媒體能在第一時間整合素材並迅速發布，仍顯示其反應速度與資訊網絡值得警惕。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市砍人4死9傷! 張文曾服空軍志願役｢酒駕被汰除｣教召未到遭通緝

誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？