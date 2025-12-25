中共官員落馬潮恐持續擴大!? 習近平定調2026反腐「更高標準」

會議由中共總書記習近平主持。會中指出，2026年各級紀檢監察機關須以更高政治站位推進全面從嚴治黨，為「十五五」時期（2026年至2030年）經濟社會發展提供「堅強保障」。 圖：翻攝新華網（資料照）

[Newtalk新聞] 中共中央政治局25日召開會議，聽取中央紀委、國家監委工作彙報，並研究部署2026年黨風廉政建設與反腐敗工作。會議明確強調，明年將以「更高標準」、「更實舉措」推進全面從嚴治黨。外界解讀，北京已提前為新一波反腐行動定調，官員「落馬」人數恐怕只會更多、不會更少。

根據中國官媒《新華社》報導，會議由中共總書記習近平主持。會中指出，2026年各級紀檢監察機關須以更高政治站位推進全面從嚴治黨，為「十五五」時期（2026年至2030年）經濟社會發展提供「堅強保障」。

會議並要求，圍繞「十五五」規劃目標深化政治監督，推動黨員幹部樹立並踐行正確政績觀，確保中共中央重大決策部署落到實處。同時強調要「把權力關進制度的籠子」，強化監督執紀問責，持續提升制度執行力。

在反腐路線上，政治局再度重申「一步不停歇、半步不退讓」，要求深化標本兼治，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，持續強化治理腐敗的綜合效能。

事實上，中共近期反腐動作頻頻。全國政協主席會議24日審議通過撤銷曹建國等8名委員資格，代表相關人士因涉嚴重違紀違法遭調查「落馬」，其中不乏軍工、能源體系的高階官員，部分人在此前突然去職後即未再公開露面。

軍方高層反腐情勢亦引發關注。在解放軍反腐升級的背景下，中央軍委22日舉行今年首度晉升上將軍銜儀式。不過，香港《星島日報》24日指出，從央視畫面觀察，除兩名新晉上將外，僅有4名現役上將出席，與去年底約20名上將同場的情況形成強烈對比。

該報分析指出，一年內多達16名上將「無法出席」晉銜儀式，足以反映軍隊高層反腐力度之大。以解放軍約200萬總兵力推算，理應有約40名現役上將，現場卻僅剩6人，情況「堪稱罕見」。

此外，政治局會議也回顧2025年反腐成果，肯定中央紀委、國家監委持續保持反腐高壓態勢，完成對省區市巡視全覆蓋，並推動監督體系與紀檢監察工作法治化、正規化。

會議同意，明年1月12日至14日召開中共二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，預料將進一步對新一年度反腐方向與重點作出具體部署。

