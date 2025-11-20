中共官媒嗆賴清德「媚日戀殖」！陸委會批不妥：對民主國家自然有好感

記者楊士誼／台北報導

新華社撰文抨擊總統賴清德「媚日戀殖」，梁文傑表示，凡是秉持自由民主的國家「我們自然有好感」，絕非媚日戀殖。（圖／翻攝自陸委會YT）

中國官媒《新華社》日前發表時評，痛斥總統賴清德「台灣之恥」、「日本侵略者『孝子賢孫』」、「媚日戀殖」等，陸委會副主委梁文傑今（20）日在例行記者會上表示，凡是秉持自由民主的國家「我們自然有好感」，絕非媚日戀殖。他指出，中國不斷把台日關係導向殖民遺緒，但經過國民黨禁日語等作為，那段記憶早就離開很遠了，中國刻意拿此事連結相當不妥。

日相高市早苗力挺台灣，卻招致中國多項報復行徑，新華社日前更出社論痛斥總統賴清德「民族敗類、台灣之恥」、「對日本右翼政客投懷送抱，配合其為軍國主義招魂」。此外還稱賴清德繼承李登輝的政治遺産「媚日戀殖情結」，並稱賴政府極力淡化、「否認日本侵佔中國台灣」的事實，美化日本殖民統治，抹殺兩岸共同抗日事跡，「活脫脫一副日本侵略者『孝子賢孫』的模樣」。

梁文傑對此表示，台灣人都珍惜現在的自由民主制度，這是三十多年來奮鬥好不容易才有的成果，大家對現在經濟蓬勃發展也都自豪。他指出，凡是願意幫助和關切的國家自然都是我們的朋友，凡是秉持自由民主、社會文明的國家我們自然有好感，這絕不是什麼媚日戀殖。

梁文傑說，中國不斷把台日關係導向日本殖民遺緒，但實際上日治時代的記憶經過國民黨統治，幾十年來禁止日語、日片，「早就離開很遠了」，日治時期跟現在的台灣已經離開很遠了，「現在是因為珍惜我們的發展與生活方式，因此對於願意幫助台灣的都當作朋友」，絕不是因為「殖民時代的遺緒」，中國和國台辦刻意把這件事連結很不妥。

