中共官媒急唱衰我國全民安全指引 顧立雄：與國際接軌是應做的事

國防部長顧立雄。(記者劉信德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部推出「當危機來臨時──台灣全民安全指引」並將於今(19)日稍晚開始普發，除在野黨立委質疑「沒那麼急」卻動用二備金規避監督外，中共官媒也大肆唱衰聲稱「拿來墊泡麵」。國防部長顧立雄今天答詢說，反認知作戰最好的方式就是讓國民都具備應有的知識，與國際接軌，中國可能不是很高興，但這是我們應該要做的事情。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，民進黨立委林楚茵質詢指出，國防部印製該手冊今天開始普發，但在野黨卻質疑手冊內容與動支第二預備金的使用，甚至稱其為「戰爭手冊」，她詢問，印製並普發安全指引，台灣是否為全球首例？

顧立雄答覆，台灣當然不是首例，該手冊參考多個歐洲國家，例如瑞典、芬蘭、愛沙尼亞及捷克等，而第二版內容也強化全民面對重大災難與緊急狀況時的安全指引。至於預算部分，原本僅規劃少量印製，後因需求改為普發，依法申請動支第二預備金，並獲行政院核定。

林楚茵指出，在野黨的質疑可能是只看封面、未看內容，並在現場翻閱手冊內容，強調其中涵蓋防空警報、海嘯警報、資安防護、災害準備等多項安全議題，是台灣面對天災、極端氣候與突發危機時非常必要的準備措施。

林楚茵追問，在野黨委員質疑的同時，中共官媒「海峽導報」即在社群媒體上奚落這本手冊，這是否屬於中共對台的認知作戰？

顧立雄說，國防部的立場，最好的反認知作戰方式，就是讓全民掌握應該知道的資訊，國際民主國家也都普發手冊讓國民具充分安全意識，所以我們是跟國際接軌，同時間中國可能因此不高興，但這是國防部應該做的事情。

