中共官媒批日台交流協會「搞媚日宣傳」 林佳龍批戰狼式語言：不知道在講什麼

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言引發中方不滿，中日關係緊張，中共官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今（24日）更指控日本政府透過日台交流協會培養媚日人士、搞媚日台獨宣傳。對此，外交部長林佳龍今晚表示，這類批評是「戰狼式語言」，也不知道在講什麼；台日間理念相近，會共同維護台海、第一島鏈的和平穩定。

林佳龍今晚出席外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜，談及對日支持，表示除以觀光旅遊、教育、文化、經貿關係加強台日關係，台日間也透過三鏈戰略彼此鏈結。

林佳龍說明，台灣處於印太第一島鏈、全球民主價值鏈和非紅民主供應鏈第一線；我方可透過政策面與日本鏈結，加強彼此關係。而除了安全、經貿方面的交流合作，台日間也有將近100個備忘錄跟協議。

林佳龍強調，台日間人流、物流、金流、交通流高度整合，期待台日繼續加強經濟整合，特別是自由貿易協定或經濟合作協定，為共同市場努力。

至於「玉淵譚天」點名日台交流協會嚴詞批評，林佳龍則說，這類粗暴批評屬戰狼式語言，涉及情緒性攻擊，各國外交有其立場，但可透過和平禮貌的方式。

「這類指控過於情緒性，也不知道在講什麼。」林佳龍強調，台日理念相近，並有共同利害關係，會共同維護台海、太平洋第一島鏈的和平穩定。



